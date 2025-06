Investimentos em infraestrutura devem crescer 4,2% em 2025, diz CNI Foto: CNI/José Paulo LacerdaA Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que os investimentos em infraestrutura... Taktá|Do R7 14/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: CNI/José Paulo LacerdaA Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que os investimentos em infraestrutura no Brasil devem alcançar R$ 277,9 bilhões em 2025, representando um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior. Apesar do avanço em valores absolutos, a proporção desses investimentos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá cair de 2,27% em 2024 para 2,21% este ano.

