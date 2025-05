iPhones sob ameaça: Trump quer americanos fabricando ou pagando mais Foto: ReproduçãoO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (23) impor uma tarifa... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h56 ) twitter

Foto: ReproduçãoO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (23) impor uma tarifa de 25% sobre os produtos da Apple caso a empresa não transfira a fabricação de iPhones para os Estados Unidos. A declaração foi feita por meio de publicação na rede Truth Social. “Há muito tempo, informei Tim Cook, da Apple, que espero que os seus iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, e não na Índia ou em qualquer outro lugar”, afirmou Trump. “Se não for esse o caso, uma tarifa de pelo menos 25% deverá ser paga pela Apple aos EUA.” A medida pode elevar significativamente o preço dos iPhones no mercado americano, com impacto direto nas vendas e lucros da companhia. Analistas do setor estimam que um aparelho montado integralmente nos EUA poderia custar até três vezes mais ao consumidor.

