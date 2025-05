Irmãos são presos por manter cadáver do pai idoso dentro de casa no Rio de Janeiro Foto: ReproduçãoDois irmãos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (21) após a Polícia Civil do... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h57 ) twitter

Foto: ReproduçãoDois irmãos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (21) após a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrar o corpo do pai deles, de 88 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro do Cocotá, na zona norte da cidade.

