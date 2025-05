Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento avançam à final da Copa do Mundo de Canoagem Foto: COBOs baianos Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento garantiram vaga na final da prova C1... Taktá|Do R7 16/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h04 ) twitter

Foto: COBOs baianos Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento garantiram vaga na final da prova C1 500 metros da primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, realizada em Szeged, na Hungria. No primeiro dia de disputas, nesta sexta-feira (16), ambos lideraram suas baterias e avançaram em primeiro lugar. A decisão por medalhas está marcada para as 5h03 (horário de Brasília) deste sábado (17). A competição segue até domingo (18).

