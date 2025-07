Isidório é o deputado baiano que menos gastou em 2025; confira o ranking Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi o que menos utilizou recursos... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 19h37 ) twitter

Foto: Divulgação AvanteO deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi o que menos utilizou recursos da cota parlamentar entre os 39 deputados federais da Bahia no primeiro semestre de 2025. De acordo com dados do portal da transparência da Câmara dos Deputados, ele gastou R$ 83.105,37 no período.

