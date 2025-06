“It’s a Me, BRASIL!”: apresentação histórica, Brasil fatura prata em Mundial Juvenil de Ginástica Foto: Divulgação/Simone Ferraro/CBGO Brasil alcançou um feito inédito neste sábado (21) ao conquistar sua primeira... Taktá|Do R7 21/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Divulgação/Simone Ferraro/CBGO Brasil alcançou um feito inédito neste sábado (21) ao conquistar sua primeira medalha em um Campeonato Mundial de ginástica rítmica. Na disputa por conjuntos da categoria juvenil, realizada em Sofia, na Bulgária, a equipe brasileira somou 48.900 pontos e garantiu a medalha de prata. O ouro ficou com a seleção anfitriã, a Bulgária, com 49.900, e a Ucrânia completou o pódio, com 48.400.

