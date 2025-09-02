Ivete Sangalo fará show de abertura em estreia de Ancelotti no Maracanã
Foto: Bárbara Landim A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma atração especial para aquecer o clima antes da partida entre Brasil e Chile, marcada para quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã. O público será recebido com um show surpresa de Ivete Sangalo, anunciada nesta terça-feira (2) como a grande estrela do “show de abertura”. Até agora, mais de 45 mil ingressos já foram comercializados para o duelo, que marca a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção no estádio mais emblemático do país.
