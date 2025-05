JÁ É SÃO JOÃO? Calcinha Preta faz show gratuito em shopping de Salvador nesta terça (13) Foto: DivulgaçãoO clima de São João chega mais cedo ao Salvador Norte Shopping. Nesta terça-feira... Taktá|Do R7 13/05/2025 - 06h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 06h45 ) twitter

Taktá

Foto: DivulgaçãoO clima de São João chega mais cedo ao Salvador Norte Shopping. Nesta terça-feira (13), a icônica banda de forró Calcinha Preta faz um pocket show gratuito no local, a partir das 18h, na Praça de Alimentação do piso L3. A apresentação especial é parte da campanha promocional do Festival Atemporal, que acontece no próximo sábado (17), em Salvador.

