"Jamais estarei do lado oposto ao prefeito", diz vereador Omar Gordilho sobre o movimento na base do governo Taktá|Do R7 30/04/2025 - 11h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h41 )

Taktá

Foto: TakTáDurante a entrega obra de contenção de encosta em Fazenda Grande II nesta quarta (30), o vereador Omar Gordilho reafirmou em coletiva, o seu compromisso com a base do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), ao comentar a movimentação do diretório estadual do PDT, que entregou os cargos que ocupava na prefeitura da capital baiana.

Para mais detalhes sobre a posição do vereador e a situação política na Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

