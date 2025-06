Jamerson recebe alta após cirurgia e inicia processo de recuperação junto a equipe do Vitória Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaO lateral-esquerdo do Vitória, Jamerson, já recebeu alta hospitalar após... Taktá|Do R7 14/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 21h36 ) twitter

Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaO lateral-esquerdo do Vitória, Jamerson, já recebeu alta hospitalar após passar por cirurgia para tratar uma fratura com rompimento de ligamentos no tornozelo direito. Inicialmente, o jogador está utilizando uma imobilização gessada, que será substituída por uma bota ortopédica nas próximas semanas.

