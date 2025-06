Jamerson sofre fratura no tornozelo e pode não jogar mais nesta temporada Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaO lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, sofreu uma fratura com rompimento... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h56 ) twitter

Foto: Victor Ferreira | EC VitóriaO lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, sofreu uma fratura com rompimento de ligamentos no tornozelo direito durante a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo, após uma entrada dura do volante Eduardo, do time mineiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a recuperação de Jamerson e o impacto na equipe.

