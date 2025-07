Jean Lucas e Pepê são punidos pelo STJD por expulsão em Ba-Vi do Brasileiro Foto: EC Vitória/ EC BahiaOs volantes Jean Lucas, do Bahia, e Pepê, do Vitória, foram... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h39 ) twitter

Foto: EC Vitória/ EC BahiaOs volantes Jean Lucas, do Bahia, e Pepê, do Vitória, foram suspensos por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta quinta-feira (17). Ambos foram expulsos no clássico Ba-Vi disputado em maio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Bahia por 2 a 1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre as punições e os próximos jogos dos atletas!

