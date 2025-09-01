Jean Lucas se apresenta à seleção Brasileira
FOTO: @rafaelribeirorio / CBFRecém-convocado para a Seleção Brasileira, Jean Lucas já está na Granja Comary com a delegação. O atleta, que atuou no domingo (31) contra o Mirassol, se apresentou junto aos demais convocados na manhã desta segunda-feira (01) e deve realizar nas próximas horas seu primeiro treinamento de preparação para os amistosos contra Chile e Bolívia, marcados para os dias 04/09 e 09/09, respectivamente.
