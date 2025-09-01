Jean Lucas se apresenta à seleção Brasileira FOTO: @rafaelribeirorio / CBFRecém-convocado para a Seleção Brasileira, Jean Lucas já está na Granja Comary com... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

FOTO: @rafaelribeirorio / CBFRecém-convocado para a Seleção Brasileira, Jean Lucas já está na Granja Comary com a delegação. O atleta, que atuou no domingo (31) contra o Mirassol, se apresentou junto aos demais convocados na manhã desta segunda-feira (01) e deve realizar nas próximas horas seu primeiro treinamento de preparação para os amistosos contra Chile e Bolívia, marcados para os dias 04/09 e 09/09, respectivamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a Seleção Brasileira!

Leia Mais em Taktá:

Papa Leão XIV segue linha de inclusão e encoraja acolhimento LGBTQ+

Transalvador inicia cadastro de veículos para acesso às áreas restritas do Carnaval 2026

Terremoto no Afeganistão deixa mais de 800 mortos