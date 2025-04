Jean Silva desabafa após vitória no UFC 134: “Brasileiro não está nem aí para ninguém” Reprodução/Redes sociaisO peso-pena Jean Silva conquistou sua quinta vitória consecutiva no UFC 134 ao finalizar... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução/Redes sociaisO peso-pena Jean Silva conquistou sua quinta vitória consecutiva no UFC 134 ao finalizar o americano Bryce Mitchell. Apesar do triunfo, o brasileiro se mostrou decepcionado com parte da torcida nacional.

Para saber mais sobre o desabafo de Jean Silva e sua relação com a torcida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Filme com Gilberto Gil é selecionado para o Festival de Cannes 2025; confira

Cirurgia de Kanu é concluída e zagueiro inicia recuperação no CT do Bahia

Saiba quem é a mulher presa suspeita de envenenar família com ovo de Páscoa