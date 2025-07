Jerônimo anuncia novas obras de infraestrutura no Oeste baiano Fotos: Feijão Almeida/GOVBA.O governador Jerônimo Rodrigues esteve, nesta sexta-feira (25), em Barreiras, no Oeste da... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h37 ) twitter

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA.O governador Jerônimo Rodrigues esteve, nesta sexta-feira (25), em Barreiras, no Oeste da Bahia, onde participou de uma reunião estratégica com prefeitos, vereadores, secretários estaduais e representantes da sociedade civil. O encontro foi realizado na sede do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid) e teve como objetivo alinhar ações de desenvolvimento para a região e fortalecer o diálogo institucional.

