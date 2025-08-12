Jerônimo anuncia novos secretários da Saeb e Secti Foto: Amanda Ercília/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira (12), mudanças nos comandos das Secretarias... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h19 ) twitter

Foto: Amanda Ercília/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira (12), mudanças nos comandos das Secretarias de Administração (Saeb) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Rodrigo Pimentel e Marcius Gomes assumem as pastas, respectivamente. O anúncio foi feito no Centro de Operações de Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Saiba mais sobre as mudanças e os novos desafios enfrentados pelos secretários consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

