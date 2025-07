Jerônimo autoriza construção de centro de comercialização de pescado em Valença Foto: Divulgação / GOVBANa manhã desta sexta-feira (4), o governador Jerônimo Rodrigues esteve em Valença,... Taktá|Do R7 04/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Divulgação / GOVBANa manhã desta sexta-feira (4), o governador Jerônimo Rodrigues esteve em Valença, no Baixo Sul da Bahia, para assinar a ordem de serviço para a construção do novo Centro Regional de Comercialização de Pescado. O equipamento terá investimento superior a R$ 2 milhões, com estrutura elétrica, hidráulica e sanitária adequadas para garantir mais higiene, conforto e segurança a comerciantes e consumidores.

