Jerônimo autoriza e amplia obras do VLT; confira

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, assinou na manhã desta terça-feira (29) a ordem de serviço que autoriza o início da reforma da antiga Estação da Calçada, em Salvador. A iniciativa integra o conjunto de obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O evento aconteceu no Largo da Calçada e também marcou a autorização de outras intervenções importantes, como a implantação da Unidade de Beneficiamento de Pescados e a construção do novo Mercado São Braz.

