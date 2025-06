Jerônimo promove 239 oficiais da PM e autoriza avanço de carreira na segurança pública Foto: Joá Souza/GOVBAJerônimo promove 239 oficiais da PMB e BombeirosO governador Jerônimo Rodrigues assinada a... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jerônimo promove 239 oficiais da PMB e Bombeiros Taktá

Foto: Joá Souza/GOVBAJerônimo promove 239 oficiais da PMB e BombeirosO governador Jerônimo Rodrigues assinada a autorização para a promoção de outros 240 oficiais da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), com publicação prevista no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (6). Além de também promover oito oficiais, seis da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e dois do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), ao posto de coronel, durante cerimônia realizada na noite de quinta-feira (5), na governadoria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre as promoções na segurança pública!

Leia Mais em Taktá:

Piloto de avião interceptado com 400 tijolos de cocaína é absolvido

Leo Lins contesta condenação de oito anos de prisão em vídeo publicado nas redes sociais

Dia dos Namorados: Shopping Bela Vista incentiva doação de sangue com descontos e ações especiais