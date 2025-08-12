Logo R7.com
Jerônimo solicita empréstimo bilionário à AL-BA em moeda japonesa

Foto: Feijão Almeida/GOVBAJerônimo RodriguesO governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) um...

Foto: Feijão Almeida/GOVBAJerônimo RodriguesO governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) um projeto de lei que solicita autorização para contratar um novo empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). A operação, caso aprovada, será feita em ienes japoneses, no valor de até 122,5 bilhões — o equivalente a cerca de R$ 4,5 bilhões — e contará com garantia da União.

