Jerônimo solicita empréstimo bilionário à AL-BA em moeda japonesa Foto: Feijão Almeida/GOVBAJerônimo RodriguesO governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) um... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Feijão Almeida/GOVBAJerônimo RodriguesO governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) um projeto de lei que solicita autorização para contratar um novo empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). A operação, caso aprovada, será feita em ienes japoneses, no valor de até 122,5 bilhões — o equivalente a cerca de R$ 4,5 bilhões — e contará com garantia da União.

