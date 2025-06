Jessica Smetak volta ao comando do Bahia no Ar com nova fase na Record Bahia Foto: Reprodução / Acervo pessoalSe encerrou nesta sexta-feira (27) um ciclo, e na próxima segunda-feira... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Acervo pessoalSe encerrou nesta sexta-feira (27) um ciclo, e na próxima segunda-feira (30), se iniciam oficialmente as mudanças na programação da Record Bahia. Uma das principais novidades é o retorno da jornalista Jessica Smetak ao comando do Bahia no Ar, telejornal matinal que ela já apresentou em 2018. A movimentação marca a saída de Smetak do Balanço Geral BA e o início de uma nova etapa na carreira da comunicadora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Bandeira tarifária de julho permanece vermelha e contas de luz seguem com cobrança extra

Homem é condenado a 21 anos de prisão por feminicídio da companheira em São Desidério

Palmeiras e Botafogo duelam neste sábado pelas oitavas do Mundial de Clubes