João Fonseca se despede de Roland Garros; brasileiros seguem vivos nas duplas Foto: DivulgaçãoA estreia de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim neste sábado (31).... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 07h56 )

Foto: DivulgaçãoA estreia de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim neste sábado (31). O jovem carioca, de 18 anos e atual número 65 do ranking da ATP, foi superado pelo britânico Jack Draper (5º do mundo) por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em partida válida pela terceira rodada do Grand Slam francês, disputado em Paris.

Para mais detalhes sobre a performance dos brasileiros em Roland Garros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

