João Paulo pode estrear como titular no gol do Bahia contra o Mirassol

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O goleiro João Paulo deve ganhar uma oportunidade como titular do Bahia na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Contratado nesta janela de transferências, o jogador é aguardado para começar o jogo contra o Mirassol, no domingo (31).

