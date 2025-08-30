João Paulo pode estrear como titular no gol do Bahia contra o Mirassol
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O goleiro João Paulo deve ganhar uma oportunidade como titular...
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O goleiro João Paulo deve ganhar uma oportunidade como titular do Bahia na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Contratado nesta janela de transferências, o jogador é aguardado para começar o jogo contra o Mirassol, no domingo (31).
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia.O goleiro João Paulo deve ganhar uma oportunidade como titular do Bahia na rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Contratado nesta janela de transferências, o jogador é aguardado para começar o jogo contra o Mirassol, no domingo (31).
Não perca a chance de saber mais sobre essa possível estreia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Não perca a chance de saber mais sobre essa possível estreia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: