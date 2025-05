Jogador boliviano é liberado após injúria racial em jogo da Série B Foto: Mourão Panda / América-MGMenos de 24 horas após ter sido preso em flagrante por... Taktá|Do R7 06/05/2025 - 04h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 04h26 ) twitter

Foto: Mourão Panda / América-MGMenos de 24 horas após ter sido preso em flagrante por injúria racial, o meia-atacante boliviano Miguelito, do América Ferroviário-PR, foi liberado da prisão na tarde desta segunda-feira (5) e responderá ao processo em liberdade. A prisão ocorreu após o jogador Allano, do Operário-PR, denunciá-lo por proferir a frase “preto do c…” durante partida realizada no Estádio Germano Krüger, válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

