Jogo entre Juventude e Vasco pode alterar situação do Vitória no Z-4
Foto: Victor Ferreira / EC VitóriaRenato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a...
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Renato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a escala de arbitragem Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado do duelo influencia diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento.
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Renato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a escala de arbitragem Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado do duelo influencia diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: