Jogo entre Juventude e Vasco pode alterar situação do Vitória no Z-4 Foto: Victor Ferreira / EC VitóriaRenato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h59 )

Taktá

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Renato Kayzer reforça o Vitória contra o Corinthians; confira a escala de arbitragem Juventude e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado do duelo influencia diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

