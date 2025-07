Jogos Escolares da Bahia 2025 são abertos com festa e presença de quase dois mil estudantes Foto: Divulgação / SEC-BAO Estádio de Pituaçu, em Salvador, foi palco da abertura oficial da... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h58 ) twitter

Foto: Divulgação / SEC-BAO Estádio de Pituaçu, em Salvador, foi palco da abertura oficial da Etapa Estadual dos Jogos Escolares da Bahia 2025, na noite desta quinta-feira (10). O evento reuniu cerca de dois mil estudantes de diversas regiões do estado e contou com a presença de autoridades como o vice-governador Geraldo Júnior, a secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, e o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos.

