Jorja Smith cancela show no Afropunk Brasil 2025
Foto: Divulgação.O Afropunk Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento da apresentação da cantora britânica...
Foto: Divulgação.O Afropunk Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento da apresentação da cantora britânica Jorja Smith na edição de 2025 do festival. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a artista adiou todos os shows no Brasil para 2026 por motivos pessoais.
Foto: Divulgação.O Afropunk Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento da apresentação da cantora britânica Jorja Smith na edição de 2025 do festival. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a artista adiou todos os shows no Brasil para 2026 por motivos pessoais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o festival e as novas atrações!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o festival e as novas atrações!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: