Jorja Smith cancela show no Afropunk Brasil 2025 Foto: Divulgação.O Afropunk Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento da apresentação da cantora britânica... Taktá|Do R7 21/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h59 ) twitter

Foto: Divulgação.O Afropunk Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) o cancelamento da apresentação da cantora britânica Jorja Smith na edição de 2025 do festival. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a artista adiou todos os shows no Brasil para 2026 por motivos pessoais.

