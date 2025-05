José Aldo se aposenta do MMA após perder luta no UFC 315 Foto: ReproduçãoO lutador brasileiro de MMA José Aldo anunciou sua aposentadoria no último sábado (10),... Taktá|Do R7 11/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 21h06 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoO lutador brasileiro de MMA José Aldo anunciou sua aposentadoria no último sábado (10), após derrota para Aiemann Zahabi no evento UFC 315, no Canadá. Aldo afirmou pós luta que não deseja mais competir, bater peso e quer priorizar a convivência com a família.

