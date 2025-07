Jovem brasileira morreu 32 horas após queda em vulcão na Indonésia, aponta laudo Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, morreu 32... Taktá|Do R7 12/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 07h37 ) twitter

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, morreu 32 horas após cair no vulcão Rinjani, na Indonésia, segundo conclusão de uma segunda autópsia feita por peritos brasileiros, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. A jovem caiu cerca de 220 metros no dia 20 de junho e sofreu uma segunda queda, escorregando por mais 60 metros, o que provocou politraumatismo e hemorragia interna.

