Jovem de 19 anos é executado perto da rodoviária de Salvador Foto: Divulgação/Ascom PCBAPCBAUm jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira... Taktá|Do R7 14/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h18 )

PCBA Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAPCBAUm jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (13) em um viaduto localizado próximo à rodoviária de Salvador. O viaduto em questão fica localizado em uma importante região que liga os bairros de Pernambués e Caminho das Árvores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.

