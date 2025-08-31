Jovem é apreendido após roubo de moto e acidente em Salvador Foto: Divulgação/ 15ª CIPMUm jovem foi apreendido por Policiais Militares, na noite do último sábado... Taktá|Do R7 31/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 14h37 ) twitter

Foto: Divulgação/ 15ª CIPMUm jovem foi apreendido por Policiais Militares, na noite do último sábado (30), no bairro de Itapuã, em Salvador. Suspeito de roubar uma moto e logo em seguida se envolver em um acidente na Avenida General Severino Filho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

