Jovem é morta a pauladas e enterrada por grupo na Bahia; cinco pessoas são presas Foto: Reprodução/Redes SociaisUma jovem de 21 anos, identificada como Sara Jhenniffer Laranjeira, foi morta no... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUma jovem de 21 anos, identificada como Sara Jhenniffer Laranjeira, foi morta no último sábado (14) após ser agredida com pauladas, enforcada e enterrada por um grupo de cinco pessoas no bairro Eldorado, em Alcobaça, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, uma das envolvidas confessou o crime e foi conduzida, junto com outras quatro pessoas apontadas como cúmplices, à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu próximo à residência de uma das detidas, na Rua Calixto. O corpo da vítima foi localizado na mesma região. A Polícia Civil informou que ações estão em andamento para apurar a motivação e as circunstâncias do crime. Guias para remoção e perícia foram expedidas.

