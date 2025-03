Jovem rouba moto durante ‘test drive’ após negociação por aplicativo na Bahia; entenda Foto: Reprodução/Google MapsUm jovem de 25 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (24) após... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h28 ) twitter

Foto: Reprodução/Google MapsUm jovem de 25 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (24) após roubar uma motocicleta durante um test drive em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A negociação foi feita por meio de um aplicativo de compras. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito marcou o encontro na rodoviária da cidade para fechar o negócio. No local, ele pediu para testar a motocicleta e, ao assumir a direção, fugiu em alta velocidade.

Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

