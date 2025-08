Juiz salva advogado engasgado durante audiência em Salvador Reprodução / Jus BrasilUm juiz do trabalho salvou um advogado que se engasgou ao aplicar... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h59 ) twitter

Reprodução / Jus BrasilUm juiz do trabalho salvou um advogado que se engasgou ao aplicar a manobra de Heimlich durante uma audiência de instrução no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), na manhã desta terça-feira (5), em Salvador. As câmeras da sala de audiência registraram o momento em que o advogado, que representava a empresa envolvida na ação, começou a passar mal e levantou a mão para sinalizar que estava com dificuldades. Uma pessoa presente ainda tentou ajudá-lo oferecendo um copo de água, mas a situação exigia uma ação mais imediata.

