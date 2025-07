Juíza é demitida no RS após emitir cerca de 2 mil sentenças idênticas Foto: UnsplashA juíza substituta Angélica Chamon Layoun, da comarca de Cachoeira do Sul (RS), foi... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h58 ) twitter

Foto: UnsplashA juíza substituta Angélica Chamon Layoun, da comarca de Cachoeira do Sul (RS), foi demitida após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A medida foi formalizada pelo presidente da Corte, desembargador Alberto Delgado Neto, e publicada no Diário da Justiça no último dia 7 de julho.

