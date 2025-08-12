Juliana Oliveira pede indenização a Otávio Mesquita por estupro
Foto: ReproduçãoJuliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, protocolou na última sexta-feira (8)...
Foto: ReproduçãoJuliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, protocolou na última sexta-feira (8) uma ação de indenização contra o apresentador Otávio Mesquita, a quem acusa de estupro em episódio ocorrido durante uma gravação em 2016. O pedido é de R$ 150 mil por danos morais e foi apresentado como resposta à ação movida por Mesquita, na qual ele solicita R$ 50 mil sob a alegação de ter sido alvo de acusação infundada.
Foto: ReproduçãoJuliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, protocolou na última sexta-feira (8) uma ação de indenização contra o apresentador Otávio Mesquita, a quem acusa de estupro em episódio ocorrido durante uma gravação em 2016. O pedido é de R$ 150 mil por danos morais e foi apresentado como resposta à ação movida por Mesquita, na qual ele solicita R$ 50 mil sob a alegação de ter sido alvo de acusação infundada.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: