Juliana Oliveira pede indenização a Otávio Mesquita por estupro

Foto: ReproduçãoJuliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa The Noite, protocolou na última sexta-feira (8) uma ação de indenização contra o apresentador Otávio Mesquita, a quem acusa de estupro em episódio ocorrido durante uma gravação em 2016. O pedido é de R$ 150 mil por danos morais e foi apresentado como resposta à ação movida por Mesquita, na qual ele solicita R$ 50 mil sob a alegação de ter sido alvo de acusação infundada.

