Justiça autoriza exumação do corpo de guia de turismo morto durante operação policial na Bahia Foto: Reprodução/Redes SociaisA Justiça autorizou a exumação do corpo de Victor Cerqueira Santos Santana, guia...

Foto: Reprodução/Redes SociaisA Justiça autorizou a exumação do corpo de Victor Cerqueira Santos Santana, guia de turismo de 28 anos, morto durante uma operação policial em Caraíva, no sul da Bahia. A medida foi solicitada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e visa esclarecer as circunstâncias da morte.

