Justiça barra leilão de área verde no Morro do Ipiranga e expõe risco ambiental em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisMorro Ipiranga Barra SalvadorA Justiça Federal suspende o leilão de uma área verde... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morro Ipiranga Barra Salvador

Foto: Reprodução/Redes SociaisMorro Ipiranga Barra SalvadorA Justiça Federal suspende o leilão de uma área verde de aproximadamente 3 mil metros quadrados no Morro do Ipiranga, no bairro da Barra, em Salvador. A decisão atende a uma ação movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU-BA), que aponta possíveis impactos ambientais caso o terreno fosse vendido.

Saiba mais sobre essa importante decisão e seus impactos ambientais consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Caso Sara Freitas: Motorista é condenado a mais de 20 anos por envolvimento no assassinato da cantora

Polícia Civil inicia Operação Pescados para combater a venda de alimentos impróprios em Salvador

Rodoviários negam participação em manifestação prevista para quinta-feira (17) em Salvador