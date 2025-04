Justiça concede prisão domiciliar a Roberto Jefferson Foto: Valter Campanato/Agência BrasilA 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 00h45 ) twitter

Foto: Valter Campanato/Agência BrasilA 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) concedeu, nesta quarta-feira (2), prisão domiciliar humanitária ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. A decisão, relatada pela desembargadora Andréa Esmeraldo, considerou o quadro clínico grave e debilitado do ex-parlamentar, atualmente internado em um hospital particular no Rio de Janeiro desde julho de 2023.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

