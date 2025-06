Justiça concede rescisão indireta a Bruno Uvini após atrasos salariais no Vitória Foto: Victor Ferreira/ECA Justiça concedeu rescisão indireta ao zagueiro Bruno Uvini em ação movida contra... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h57 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/ECA Justiça concedeu rescisão indireta ao zagueiro Bruno Uvini em ação movida contra o Esporte Clube Vitória. O jogador acionou o clube baiano cobrando quase R$ 5 milhões referentes a salários atrasados e irregularidades no recolhimento do FGTS. De acordo com a decisão do juiz Alexei Malaquias Almeida, os últimos depósitos do fundo foram realizados em janeiro de 2025, e os atrasos salariais foram confirmados nos autos.

