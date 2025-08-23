Justiça condena ex-prefeito baiano e cobra R$ 2,8 milhões de Poções Foto: Reprodução/Redes SociaisOtto Wagner de MagalhãesA Justiça da Bahia condena Otto Wagner de Magalhães (PCdoB),... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Redes SociaisOtto Wagner de MagalhãesA Justiça da Bahia condena Otto Wagner de Magalhães (PCdoB), ex-prefeito de Poções, município no sudoeste do estado, por atos de improbidade administrativa. A decisão, solicitada pelo Ministério Público estadual, determina que o ex-gestor devolva integralmente R$ 2.886.565,00 aos cofres públicos.

Para mais detalhes sobre essa condenação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Dívida de Silas Malafaia dispara e alcança R$ 17 milhões na União

EUA registram pela primeira vez queda na imigração

VÍDEO: Motorista invade praça ao tentar fugir de blitz na Pituba