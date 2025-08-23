Justiça condena ex-prefeito baiano e cobra R$ 2,8 milhões de Poções
Foto: Reprodução/Redes SociaisOtto Wagner de MagalhãesA Justiça da Bahia condena Otto Wagner de Magalhães (PCdoB), ex-prefeito de Poções, município no sudoeste do estado, por atos de improbidade administrativa. A decisão, solicitada pelo Ministério Público estadual, determina que o ex-gestor devolva integralmente R$ 2.886.565,00 aos cofres públicos.
Para mais detalhes sobre essa condenação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
