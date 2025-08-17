Logo R7.com
Justiça converte em preventiva a prisão de Cleydson Cardoso

Foto: Reprodução / Redes sociais.

Foto: Reprodução / Redes sociais.O empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia neste domingo (17). Ele é acusado de atropelar o corredor Emerson Silva Pinheiro, 29, na Avenida Octávio Mangabeira, orla da Pituba, em Salvador, na manhã de sábado (16).

