Justiça converte em preventiva a prisão de Cleydson Cardoso Foto: Reprodução / Redes sociais.O empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, teve a prisão... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociais.O empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia neste domingo (17). Ele é acusado de atropelar o corredor Emerson Silva Pinheiro, 29, na Avenida Octávio Mangabeira, orla da Pituba, em Salvador, na manhã de sábado (16).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Taktá:

Débora Santana nega tentativa de silenciar família de corredor

Corpos de servidoras públicas e jovem são velados no sul da Bahia

Cleydson Cardoso deixa delegacia após audiência de custódia