Justiça converte em preventiva a prisão de Cleydson Cardoso
Foto: Reprodução / Redes sociais.O empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, 26 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia neste domingo (17). Ele é acusado de atropelar o corredor Emerson Silva Pinheiro, 29, na Avenida Octávio Mangabeira, orla da Pituba, em Salvador, na manhã de sábado (16).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso impactante.
