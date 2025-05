Justiça determina cassação do registro da Ampap após denúncias de abusos contra acolhidos DivulgaçãoA Justiça da Bahia determinou a cassação do registro de funcionamento da Associação de Misericórdia... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 04h38 (Atualizado em 20/05/2025 - 04h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

DivulgaçãoA Justiça da Bahia determinou a cassação do registro de funcionamento da Associação de Misericórdia Por Amor ao Próximo (Ampap), localizada em Belo Campo, no Centro Sul do estado. A decisão também suspende todos os repasses de verbas públicas à instituição, que atuava no acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Para mais detalhes sobre essa grave situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Governo eleva projeção de crescimento do PIB para 2,4% e prevê inflação acima da meta em 2025

Bahia abre inscrições para curso gratuito voltado a mototaxistas e motofretistas

STJD suspende Miguelito por cinco jogos por injúria racial contra jogador do Operário-PR