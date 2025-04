Justiça determina que Ilhéus regularize funcionamento do Samu e garanta tratamento de glaucoma Foto:Divulgação/Secom Ilhéus O Município de Ilhéus foi obrigado pela Justiça a regularizar o funcionamento do... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto:Divulgação/Secom Ilhéus O Município de Ilhéus foi obrigado pela Justiça a regularizar o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser acionado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) devido a deficiências identificadas no serviço. A decisão, publicada em março, atende a uma ação movida em 2018 pelo promotor de Justiça Pedro Nogueira Coelho.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa importante decisão judicial.

Leia Mais em Taktá:

Aposta de Salvador fatura R$ 1,8 milhão na Lotofácil

Rodoviários fecham Estação da Lapa após assembleia finalizada; greve à vista?

BaianaSystem faz show gratuito em Feira de Santana na abertura da Micareta 2025