Justiça do Rio solta MC Poze do Rodo e desembargador critica atuação da Polícia Civil Foto: Reprodução / InstagramA 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 23h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h16 )

Foto: Reprodução / InstagramA 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta segunda-feira (2), habeas corpus ao cantor Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, conhecido como MC Poze do Rodo. A decisão é do desembargador Peterson Barroso Simão, que fez duras críticas à conduta da Polícia Civil durante a prisão do funkeiro.

