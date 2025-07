Justiça eleitoral cassa mandato do vereador Cleiton Vieira por compra de votos em Tanque Novo Foto: Reprodução / Redes SociaisO mandato do vereador Cleiton Vieira (PP), de Tanque Novo, no... Taktá|Do R7 09/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisO mandato do vereador Cleiton Vieira (PP), de Tanque Novo, no Sudoeste da Bahia, foi cassado por decisão da 168ª Zona Eleitoral, sediada em Igaporã. A sentença, proferida pelo juiz Edson Nascimento Campos, atende a uma denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) por prática de compra de votos nas eleições municipais.

