Justiça substitui prisão preventiva de influenciador acusado de atropelar e matar fisioterapeuta por medidas cautelares Foto: Câmera de Segurança Rio de Janeiro Após 10 meses foragido, o influenciador Vitor Vieira... Taktá|Do R7 31/05/2025 - 01h36 (Atualizado em 31/05/2025 - 01h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Câmera de Segurança Rio de Janeiro Após 10 meses foragido, o influenciador Vitor Vieira Belarmino, acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, teve a prisão preventiva revogada nesta sexta-feira (30) pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital. O caso aconteceu em julho do ano passado, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, poucas horas após o casamento da vítima.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Ministério da Fazenda suspende sete ‘bets’ de apostas por falhas em segurança cibernética

Com show de Dudinha, Seleção feminina derrota o Japão por 3×1

Mais Médicos terá edital exclusivo para especialistas; foco é acelerar atendimento no SUS