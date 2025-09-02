Kiki Bispo fala sobre pautas da Câmara e aponta “inconstitucionalidade” em projeto Foto: Gabriela Encinas/ Taktá.Durante a sessão desta segunda-feira (1º), na Câmara Municipal de Salvador, o... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/ Taktá.Durante a sessão desta segunda-feira (1º), na Câmara Municipal de Salvador, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) comentou sobre os projetos em tramitação e levantou dúvidas quanto à constitucionalidade de uma proposta relacionada a um terreno na Graça. O parlamentar destacou que o prefeito reuniu a base aliada para apresentar 13 projetos que já foram encaminhados à Câmara. Destes, cinco foram lidos pela mesa diretora e dois foram retirados pelo Executivo. Atualmente, 11 propostas do Executivo seguem em tramitação. “Após essa reunião de líderes é que nós vamos ter um norte. Minha expectativa é que possamos fazer um calendário dos projetos que estão na Casa. Também temos projetos de autoria dos vereadores e acredito que teremos um segundo semestre de muita produtividade”, afirmou Kiki.

