Kings League Brazil tem início neste sábado (29) e conta com participação de grandes nomes do futebol brasileiro Foto: Reprodução/Redes sociais A Kings League Brazil, versão nacional do torneio de futebol society criado... Taktá|Do R7 30/03/2025 - 03h24 (Atualizado em 30/03/2025 - 03h24 )

A Kings League Brazil, versão nacional do torneio de futebol society criado por Gerard Piqué, teve seu início neste sábado (29), com a promessa de agitar o cenário esportivo brasileiro. A competição conta com 10 equipes e adota o formato de Fut7, com partidas de 40 minutos, divididas em dois tempos de 20 minutos.

