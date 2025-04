Ladeira da Montanha é interditada após risco de desabamento em casarão Foto: ReproduçãoA Ladeira da Montanha será interditada a partir desta quinta-feira (3) devido ao risco... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 22h12 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h12 ) twitter

Foto: ReproduçãoA Ladeira da Montanha será interditada a partir desta quinta-feira (3) devido ao risco de desabamento de partes de um casarão tombado. A medida foi solicitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após a identificação de problemas estruturais no imóvel. A via permanecerá fechada por tempo indeterminado.

